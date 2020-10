Marriott fez dos quartos escritórios para teletrabalho

Quem não tem cão caça com gato: o Lisbon Marriott Hotel está a transformar alguns dos seus quartos não ocupados em escritórios. A ideia é simples: oferecer, assim, aos seus clientes (em muitos casos, novos clientes, que vivem em Lisboa e nunca dormiram no hotel) o ambiente ideal para pequenos tête-à-tête de negócios, dias de teletrabalho ou vídeoconferências.

Em tempo de pandemia (e de diminuição drástica do número de turistas em Portugal), o serviço Work Away foi criado "para facilitar o trabalho e a logística dos profissionais autónomos e das empresas que procuram um ambiente tranquilo, seguro e mais económico para trabalhar.



Como o hotel quer garantir a segurança dos clientes, no final do dia os espaços são higienizados para que seja eliminado qualquer risco de infeção por COVID-19.

Nos quartos selecionados - que agora são escritórios-, no lugar da cama há uma mesa e algumas cadeiras de escritório. Os quartos garantem internet de alta velocidade, televisão e, claro, todos têm casa de banho.



Além de poderem usufruir dos quartos como área de trabalho, os clientes têm acesso ao ginásio, estacionamento gratuito e 30% de desconto no restaurante do hote, o CITRUS, e também no room-service.

Os valores do pacote Work Away, variam de acordo com a categoria escolhida pelo cliente: o escritório e quarto por uma noite fica por €115, mas a ocupação de um quarto completamente transformado em escritório fica por €40 e a do quarto-escritório por €65 de um dia das 8h às 18h. Todos os quartos poderão receber até dois clientes ao mesmo tempo.