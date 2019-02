Foi no passado domingo que o marinheiro mais famoso da Segunda Guerra Mundial morreu. George Mendonsa, o militar que aparece na fotografia a beijar uma enfermeira depois de ter sido anunciado o fim do conflito, foi um dos protagonistas da famosa imagem, captada pelo fotojornalista Alfred Eisenstaedt para a revista Life em 1945.

Mendonsa, um lusodescente, nasceu em Newport, Rhode Island, numa família piscatória portuguesa. Em vez de seguir o negócio da família, em 1942 juntou-se à marinha norte-americana, servindo no Pacífico durante três anos. Em 1945, finda a guerra, regressou a casa.

"Portanto, cheguei a Times Square, a guerra tinha acabado e eu vejo a enfermeira", relembrou à CNN. "Tinha bebido um bocado e foi algo instintivo", explicou George sobre as circunstâncias do momento, acrescentando que estava num encontro com Rita, com quem viria a casar-se, quando foram interrompidos por gritos eufóricos na rua. Com a vitória sobre o Japão a ser declarada, Mendonsa decidiu beijar a mulher que estava mais próxima dele, enquanto os norte-americanos esperavam que o presidente Harry Truman fizesse o discurso de vitória.

A sua futura mulher viu assim o marinheiro a dar um beijo a uma desconhecida, mas admitiu que não ficou chateada. "Eu estava lá ao fundo, a sorrir como uma tonta. Não me importei", disse.

A enfermeira, que era na verdade uma assistente dentária, também recordou o episódio caricato: "De repente, um marinheiro agarrou-me. Não foi tanto um beijo, foi mais um ato de celebração: ele não tinha de voltar para o Pacífico, onde tinha combatido. Agarrou-me porque eu estava vestida de enfermeira e estava agradecido a todas as enfermeiras. Não foi uma coisa romântica mas uma forma de dizer: 'Graças a Deus a guerra terminou'", contou a Greta Zimmer Friedman que morreu em setembro de 2016.

O famoso momento intitulado "V-J Day in Times Square" não passou disso mesmo: Mendonsa e Zimmer Friedman não trocaram nomes e nunca mais falaram até se voltarem a encontrar em Times Square, em Nova Iorque, EUA, em 2012 – 67 anos depois do momento capturado pelo fotojornalista.

Curiosamente, o marinheiro demorou 35 anos a descobrir que tinha sido fotografado por Eisenstaedt. A identidade do primeiro também foi um assunto controverso até ser feita em 2012 uma investigação que provou que era Mendonsa quem aparecia na imagem icónica que expressou a surpresa e alívio dos cidadãos pelo fim da guerra.