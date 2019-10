Malformações podem ser detetadas nos primeiros três meses

O caso do bebé sem rosto depressa se tornou no caso de Artur Carvalho, o obstetra que, em três ecografias, na clínica Ecosado – uma unidade de saúde privada em Setúbal – não detetou qualquer malformação no bebé. Segundo o Correio da Manhã, os pais só foram alertados para essa possibilidade numa ecografia 5D feita numa outra clínica. Confrontado, o médico ter-lhes-á garantido que tudo estava bem.





Não estava – como se confirmou a 7 de outubro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, onde Rodrigo nasceu sem olhos, nariz e parte do crânio. Mas... e se as malformações tivessem sido detetadas atempadamente?"Quarenta por cento das anomalias são encontradas na ecografia do primeiro trimestre, por volta das 12 semanas", começa por explicar Fernando Cirurgião, diretor do serviço de obstetrícia do hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. "Há mais 35% de anomalias a serem detetadas na segunda ecografia, mais ou menos às 22 semanas de gestação. E mais 15% na última ecografia, no terceiro trimestre, perto das 32 semanas." É aí que podem ser detetadas malformações mais subtis, que afetem o funcionamento dos rins, do sistema nervoso ou do coração. "Casos de morte súbita em desportistas costumam estar relacionados com esse tipo de anomalias cardíacas", exemplifica.Somando as percentagens (40+35+15), chegamos a uma "taxa de deteção normal de 90 por cento". Ou seja, ter a certeza absoluta sobre a ausência de anomalias de um bebé antes de nascer é algo que nenhuma clínica pode garantir. Segundo Fernando Cirurgião, considera-se que um em cada 100 bebés nasce com algum tipo de anomalia. "As mais comuns e difíceis de detetar são as renais e de coração."Quanto às mais graves e aquelas que podem motivar uma interrupção de gravidez, o diretor do serviço de obstetrícia do Hospital de São Francisco de Xavier aponta, em primeiro lugar, anomalias cromossómicas, como as trissomias. "Nem sempre é possível captar a trissomia 21 [síndrome de Down]. Já as Trissomias 13 e 18 estão muitas vezes associadas a malformações físicas graves. São bebés que, se chegarem a nascer, têm esperanças de vida inferior a um ano."Depois surgem anomalias estruturais como "alterações de membros, de dedos, coração, cérebro e de outros órgãos" – como as que afetam o bebé Rodrigo. Embora sem conhecer os pormenores do caso, Fernando admite que "provavelmente" os médicos estarão a conduzir estudos para saber se as malformações poderão ter sido causadas por alguma anomalia cromossómica.Quando as alterações são graves ao ponto de encurtarem drasticamente a esperança de vida, aí entra a hipótese de se interromper a gravidez, mas só se forem detetadas até às 23 semanas e seis dias. Dentro desse prazo, uma anomalia incompatível com a vida pode justificar a interrupção médica da gravidez.Na definição de "anomalia incompatível com a vida" entram, por exemplo, situações em que os médicos sabem que o bebé se consegue manter vivo dentro e fora do útero, porque as funções básicas existem, mas a esperança média de vida e a qualidade de vida – da criança e dos pais – será muito limitada. "Situações de trissomia 21 ou de hidrocefalia costumam ser aceites nesses casos", afirma.Portanto, se as malformações do bebé Rodrigo tivessem sido detetadas antes das 23 semanas e seis dias, interromper a gravidez teria sido uma possibilidade – mas não uma inevitabilidade. "Nestes casos é escrita uma carta que analisa as consequências que a anomalia implica na vida do feto, se é algo passível de cirurgia reconstrutiva, etc. A carta vai para uma Comissão Técnica de Certificação da Interrupção da Gravidez, geralmente formada por um pediatra, um obstetra e um geneticista, que depois analisa o pedido", explica, continuando: "O pedido depois segue para a Comissão de Ética Hospitalar e aí é dado o aval. Há casos de trissomia 21, cardiopatia ou problemas neurológicos em que é de cruz. Mas, nos restantes casos, a decisão não é linear."Se a gravidade da anomalia justificar a interrupção mas já tiver passado o prazo legal, não há nada a fazer. Pelo menos em Portugal: "Há quem vá a Inglaterra interromper a gravidez. São casos em que o feto não tem qualquer hipótese de sobreviver. Mesmo que já tenha 31 semanas de gestação, é feito o feticídio."