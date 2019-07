Mais de 600 mil pessoas já aderiram a um evento nas redes sociais para "invadir a Área 51", a base militar norte-americana situada no deserto do estado de Nevada, numa tentativa de "avistar extraterrestres".

Com o título "Invadir a Área 51, eles não nos podem parar a todos", a iniciativa convida a uma presença em massa no espaço sob a administração da Força Aérea dos EUA.

"Vamos encontra-nos na atração turística do Centro Alienígena da Área 51 e vamos coordenar a nossa entrada. Se fizermos uma corrida Naruto, conseguimos mover-nos mais rápido que as balas deles. Vamos ver estes extraterrestres", refere a descrição do movimento marcado para o próximo dia 20 de setembro, com referência à estrela de uma série de animação japonesa, Naruto Uzumaki.

A base militar de alta segurança tem sido o centro de inúmeras teorias da conspiração ao longo dos anos devido ao seu secretismo, com variadas conexões entre os seus testes de aeronaves experimentais e sistemas de armas e o possível estudo de espécies não-humanas. O governo norte-americano apenas reconheceu a existência da base militar como tal até agosto de 2013.