She Recorded For The Fam While Having Contractions #laboranddelivery #alexisjayda #readyforlabor #lexfambam #rudeenumber1

As razões são diversas: algumas mulheres querem registar o momento em fotografia e aparecerem maquilhadas; outras alegam que as distrai das dores do parto.

Uma mulher chamada Lee Ann Jarrell recusou-se em 2018 a dar à luz até ter a sua maquilhagem pronta.





Segundo o consultório medico privado Arizona OBGYN Affiliates, "a maioria dos produtos de maquilhagem, como pós, rímeis, eyeliners, etc, são seguros para usar durante a gravidez, desde que se evite aqueles que tenham na sua composição retinoides ou ácido salicílico".