Nickollas tem 12 anos e é cego e autista. Duas condições que não o inibem de usufruir de forma intensa de uma das paixões da sua vida. Para isso, conta com a ajuda da mãe, Silvia. As televisões captaram a dupla nas bancadas do estádio do Palmeiras, em São Paulo, Brasil, durante um jogo e mãe e filho tornaram-se um símbolo de amor ao clube.

"A minha narração da partida é baseada nas minhas emoções. Não sou uma profissional. Digo-lhe tudo o que vejo e o que sinto, mesmo quando preciso de insultar o árbitro", confessou Silvia Grecco à AFP, durante um jogo entre o Palmeiras e o Botafogo de Ribeirão Preto.