Jennifer Salfen-Tracy partilhou nas redes sociais duas fotografias impressionantes do filho Cody, de 26 anos, que mostram a diferença do efeito das drogas nas pessoas.

A primeira imagem mostra o jovem feliz e saudável. Na segunda, é possivel ver Cody muito mais magro, com marcas e feridas no corpo e com um ar muito mais velho e doente.



A mulher, que reside em Las Vegas, EUA, decidiu fazer a publicação descrevendo-a como "o rosto da heroína e da metanfetamina". Ainda na descrição, Jennifer revela que não vê o filho há semanas e confessa que acredita que ele estará, provavelmente, a viver nas ruas ou noutro lugar com poucas condições no estado americano de Nevada.



"Estas fotos foram tiradas com sete meses de diferença", explicou.



"Cody ainda não tem casa e eu não tenho notícias dele há semanas. Ouvir o quanto ele está mal é difícil, mas não ouvir nada é muito pior", acrescentou Jennifer.



Na publicação, já com 48 mil 'gostos', 53 mil partilhas e mais de 20 mil comentários há centenas de mensagens de força e de alento destinadas à mãe de Cody. A mulher, escreveu ainda na publicação que agradece a todos os que cruzaram caminho com o filho e que lhe deram uma palavra. "Cody, se vires isto, liga-nos... nós amamos-te", termina Jennifer.