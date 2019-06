Atingiu o seu pico no verão de 2014 com uma campanha que pôs famosos e anónimos a tomar "banhos públicos" para recolher fundos para a investigação médica da esclerose lateral amiotrófica (ELA). O Ice Bucket Challenge (desafio do Balde de Água Gelada, em Português) tornou-se rapidamente viral e, segundo um relatório publicado sobre a associação que investiga a doença nos EUA- a ALS Association -, a campanha já deu frutos: aumentou em 187% os fundos da organização

O desafio tornou-se rapidamente viral graças aos esgares cómicos de incómodo dos participantes, que "levavam com água fria" sobre o corpo. Bill Gates, Dr. Dre, Benedict Cumberbatch e Stephen Hawking foram algumas das personalidades conhecidas que aceitaram o jogo.

Milhares de pessoas aceitaram participar e os vídeos angariaram milhões de visualizações nas redes sociais. O desafio foi definido como a campanha social mais bem-sucedida de sempre.