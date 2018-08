Em Junho deste ano a LEGO lançou um Bugatti Chiron com 3599 peças à escala 1:8 que custava uns impressionantes 419.99 euros. Este modelo não deixou ninguém indiferente, tal o elevado grau de detalhe, mas a empresa dinamarquesa não ficou por aqui e criou um novo Chiron… desta vez à escala 1:1!

Isto, só por si, chegava para nos convencer a nós e a qualquer amante de automóveis ou dos famosos "tijolos" de plástico, mas a LEGO ainda tinha outra surpresa reservada, já que este Bugatti Chiron pode ser conduzido.

As semelhanças entre esta réplica em LEGO e o Bugatti Chiron são mais do que muitas, sobretudo se estivermos a alguns metros de distância da versão de plástico. Para isso foram necessárias mais de um milhão de peças LEGO Technic e umas incríveis 13.438 horas de desenvolvimento e construção. Impressionante!

Várias peças montadas em forma de triângulo foram usadas para reproduzir a carroçaria, criando uma estrutura resistente que não precisou de cola ou de resina para se manter unida. Os detalhes continuam no interior, com o tablier, os bancos e o volante a serem feitos com peças da marca dinamarquesa.

Os pneus, as jantes, o logo da marca francesa e os cintos de segurança são dos poucos elementos que não são feitos em plástico, já que a asa traseira activa, os discos de travões e até mesmo o painel de instrumentos foram construídos com peças da gama Technic.

Guardámos o melhor para o fim, é que além do "look" impressionante, a LEGO também arranjou forma de meter este Chiron a andar. Para isso usou 2.304 dos seus motores eléctricos, um total de 4.032 rodas dentadas e 2.016 eixos. Este sistema gera uma potência equivalente a 5.3 cv de potência e 92 Nm de binário, permitindo que este Chiron em LEGO – que pesa 1.500 quilos – acelere até aos 20 km/h!

Este é o primeiro projecto do género que a LEGO faz, já que nenhuma das suas anteriores obras de tamanho real podia ser conduzida. E o resultado é tão impressionante que convenceu Andy Wallace, o piloto que teve oportunidade de conduzir este LEGO Chiron: "a 20 metros de distância não é óbvio que estás a olhar para um carro de LEGO", atirou.