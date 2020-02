Laura Dern venceu esta segunda-feira o Óscar de Melhor Atriz Secundária. Ao agradecer "à Academia por esta honra", a atriz que hoje celebra 53 anos terminou o discurso a dizer: "Melhor presente de aniversário de sempre".





A atriz que desempenhou o papel de advogada de Scarlett Johansson no filme Marriage Story - um dos nove candidatos a Melhor Filme -, fez um discurso de agradecimentos, lembrando "os artistas presentes nesta sala, as minhas irmãs e as minhas colegas".

Dern agradeceu ao realizador de Marriage Story, Noah Baumbach, pela sua "visão e magia". "Obrigada pelas tuas palavras", disse.









As candidatas ao Óscar de Melhor Atriz Secundária eram Kathy Bates (O Caso de Richard Jewell), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Mulherzinhas), e Margot Robbie (Bombshell - O Escândalo).