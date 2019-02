07:00

Francisca De Magalhães Barros é pintora, vítima e activista na luta contra a violência doméstica. Escreve na SÁBADO sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam



Num país onde os agressores recebem penas suspensas, as mulheres recebem penas de morte. Justiça. Uma palavra que para as vítimas de violência doméstica está bem longe de ser exequível. Fora e dentro dos tribunais. E numa altura de massacre, todos os responsáveis, começando pelos senhores juízes, que libertam os assassinos e agressores sob pretexto de ainda (existir) um pretexto que seja, deveriam ser os primeiros a ser responsabilizados.



Num país em que os juízes não aplicam a lei (ou melhor optam pela sua suspensão) fica difícil distinguir quem são os "maus da fita", mas por experiência própria e por relatos de tantas outras mulheres, diria que ambos. E agora? E agora resta-nos continuar a servir de estatística em forma de bandeja num país que promove o terrorismo familiar e deixa a vida das mulheres à mercê da vontade de quem as quer matar, destruindo aquilo que deveria ser o pilar da sociedade de qualquer país que se designe moderno.