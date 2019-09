"O arguido, com frequência diária e por várias vezes ao longo do dia, nestes últimos 14 meses, que lhe dirige expressões tais como: ‘vais ficar sem os teus filhos’, ‘és uma puta’, ‘não prestas como mãe’, ‘não serves como mãe’, ‘não és boa mãe’, ‘tens amantes’, ‘namoras com um presidiário’, ‘já foste à cadeia ver presos’, ‘andas com um ex-presidiário’, ‘vais ficar sem os teus filhos’, ‘vou fazer tudo para ficares sem os teus filhos’, ‘és uma cabra’, ‘já me traíste’, ‘já foste ver um preso à cadeia e a tua assinatura está lá’, ‘tou-me cagando se a casa é tua mas daqui não saio,’ ‘podes não acordar mais’."





"O arguido não se coíbe de agir do modo descrito na presença dos filhos do casal, vexando e humilhando TT e causando grande trauma e perturbação nos seus filhos.Em data não apurada, mas em novembro ou dezembro de 2017, o arguido muniu-se de uma faca, que apontou ao filho de TT de tal modo que este, temendo seriamente pela sua saúde e integridade física, e estando em pijama, fugiu de casa saltando por uma janela."Estes três parágrafos constam de um despacho assinado a 11 de Julho de 2019 pelas juízas Filipa Costa Lourenço e Anabela Cabral Ferreira (esta, curiosamente, foi nomeada no dia seguinte pelo Governo inspetora-geral da Administração Interna).O caso em apreço - passado nos Açores - é de violência doméstica, segundo o entendimento das juízas, e trata-se de um recurso interposto pelo Ministério Público contra a decisão de um juiz que precisamente não considerou o caso de violência doméstica. O espanto das juízas pela decisão em primeira instância está bem patente."Desde a data do divórcio que arguido vem impondo, com recurso a ameaças, ofensas e a violência psicológica, a sua presença em casa de TT, tudo fazendo para a perturbar, humilhar e destabilizar, e assim dominar de modo a conseguir, como conseguiu, impor a sua vontade e permanecer habitando e fruindo da casa que é de TT contra a vontade desta."(…) "O Ex.mo Senhor Juiz entendeu não existir perigo de perigos da continuação da atividade criminosa. E entendeu, ainda, que em causa estaria, não um crime de violência doméstica, mas um crime de injúria. Entendeu ainda que a situação integrava, somente, um litígio quanto à ocupação da casa que foi morada de família.""A douta decisão desconsiderou todas as evidências factuais que conduzem à conclusão pela forte indiciação dos factos imputados ao arguido. (…) [Os indícios ] não foram sequer abordados ou apreciados.""Não restam dúvidas que os atos praticados pelo arguido foram atos de violência psicológica e económica que ocorreram na família e na unidade doméstica; e de que resultaram danos e sofrimentos psicológicos e económicos para TT, que se vê forçada a, contra a sua vontade, utilizar os seus exíguos rendimentos para fornecer cama, mesa, roupa lavada e habitação ao arguido.""Os atos praticados pelo arguido são atos de violência de género e contra a mulher, e devem ser subsumidos ao tipo penal de violência doméstica.""Assim nos surge como totalmente desadequado que a gravidade da conduta do arguido e o perigo que encerra, com ameaças de morte, sejam totalmente ignorados quando o arguido já foi capaz de partir o nariz à vítima estando esta grávida, tudo se reduzindo a uma mera injúria."As juízas reenquadraram então a acusação de injúria para violência doméstica e decretaram "como medidas de coação urgentes que este deverá aguardar os ulteriores termos do processo sujeito à medida de afastamento e não permanência na residência e de proibição de contactos com a ofendida."