Cerveja, vinho ou shots de absinto. Depois, o whisky diário. Paula ainda não conseguiu parar, mas já procurou ajuda. Bernardo bebia pacotes de vinho de mesa e chegou a atirar-se ao rio numa bebedeira





"Fui parar ao hospital duas ou três vezes. Não me lembro bem. Uma vez só me lembro de entrar no autocarro e apaguei. Acordei no hospital. Estava em coma alcoólica. Deram-me soro e depois decidi a quem devia ligar. Liguei ao meu pai. Ficou desiludido. Quando saia era beber até cair. Se eu não bebesse até cair, a noite não tinha valido a pena." Paula (nome fictício) hoje tem 20 anos e já procurou ajuda.



Chegou a beber 15 cervejas numa noite. Também passou pela fase do vinho e dos shots de absinto. Depois, o whisky diário. Ainda não conseguiu parar, mas diz que cada dia é um dia novo. Já Bernardo (nome fictício) bebia pacotes de vinho de mesa e chegou a atirar-se ao rio numa bebedeira. Conheça o dia a dia de jovens alcoólicos.



