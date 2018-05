Giulia Sauro é uma das mais recentes licenciadas em Ciências Políticas pela Universidade de Nápoles, em Itália. A jovem de 33 anos tem síndrome de Down, mas isso não a impediu de terminar o curso com a nota máxima: 110 valores com honra.A sua tese obrigatória de final da licenciatura foi acerca da Revolução Francesa. Ao longo do percurso académico, Giulia foi ajudada por um gabinete especializado da Universidade, para orientar alunos com deficiência. Com um plano didáctico personalizado e com a ajuda dos professores, Giulia obteve sucesso. Ao todo, 120 estudantes da Universidade de Nápoles são ajudados por este serviço."Estou muito comovido. Para a Giulia foi um caminho belíssimo que conseguiu fazer graças à sua determinação", afirmou Achille Sauro, o pai da jovem, ao jornal La Repubblica. "A nossa esperança é que consiga arranjar trabalho não por uma questão económica, mas para dar sentido ao empenho que a Giulia demonstrou ao longo destes anos."