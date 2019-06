na Rua Nova da Trindade

Segundo o Observador, o restaurante Za’atar vai fechar pois o grupo que gere o negócio considera que, a longo prazo, faz mais sentido dar uma outra utilização ao espaço na Rua de S. Paulo, em Lisboa. Já a Pitaria, segundo o Expresso "foi um espaço, à semelhança do Za’atar que cumpriu os objetivos delineados, tiveram o seu sucesso, mas não se justificava que continuassem abertos".



Já a cantina foi uma aposta que não resultou, disse fonte do grupo ao semanário.



O chef português tinha 17 restaurantes entre Lisboa e Porto e um no Dubai. Os dois restaurantes com cozinha estrangeira deverão dar lugar a novos projetos do chef e do Grupo José Avillez. No entanto "não está previsto nenhum outro restaurante com a marca do chefe Avillez".

