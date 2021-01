O seu monumento ao 25 de abril, no alto do Parque Eduardo VII, feito a pedido da câmara de Lisboa em 1997, foi alvo de ataques, pela sua estrutura fálica. Não se importou. Era a sua visão – e "um artista deve ser livre, isso é justamente uma das conquistas da Revolução", dizia João Cutileiro, homem de esquerda que chegou a ser militante do PCP nos tempos da ditadura: "Nessa altura, era necessário. Depois deixou de haver razão."A restante obra era igualmente polémica. Chocava os puritanos, que pouco viam além de mulheres nuas esculpidas na pedra. E então? Ao Correio da Manhã, disse em 2012, que sim, havia "brejeirice" no seu trabalho – mas não só. De pronto, recordou Homenagem a Mapplethorpe, uma exposição que fez em tributo ao fotógrafo norte-americano, que fez "coisas ditas pornográficas", provocando escândalo nos Estados Unidos, mas também composições com jarras floridas: "Aquando dessa minha homenagem, as pessoas pensavam que iam lamber os beiços porque esperavam caralhadas à Bocage, mas encontraram flores! O Jorge Amado dizia que as flores eram os órgãos sexuais das plantas."Confrontou-se com muitos pudores – até das suas modelos, geralmente com idades entre os 30 e os 50, embora tenha esculpido e desenhado mulheres de todas as idades, dos 13 aos 80. Algumas pareciam mesmo muito jovens. Também o acusaram de pedofilia. Encolheu os ombros: o problema estava no olhar de quem via, não no seu, assegurava.Também desenhou homens, quando os próprios filhos eram adolescentes, mas em geral preferia mulheres, de preferência sem experiência. Descobriu isso ainda jovem, aos 19 anos, numa sessão de fotografia com uma Rolleiflex, em Lisboa. A modelo era a pintora Vieira da Silva: "Ela estava muito batida, já havia posado muitas vezes, teria uns 50 anos. Fez-me impressão."A fotografia, aliás, foi uma das artes mais constantes na sua vida: foi dos primeiros artistas a mostrar os seus instantâneos em Portugal, na década de 1960. Mas fez sempre questão de lembrar que "o desenho foi a origem de tudo". Nos últimos anos, voltou a ele em força, porque já lhe faltava vigor para manusear as pesadas máquinas com que trabalhava o mármore, no seu ateliê – contíguo à casa que escolheu para viver – na zona de Évora, Alentejo, de onde eram os seus pais.Também estava cada vez mais cansado do barulho delas: adorava o silêncio, uma das razões para morava no campo, e, embora usasse auscultadores para cortar as frequências mais danosas para os ouvidos, o ruído era ensurdecedor. Além disso, tinha há anos sequelas terríveis das décadas passadas no meio do pó da pedra: fazia fisioterapia pulmonar mas o aparelho respiratório não melhorava, antes pelo contrário. Era por isso que estava internado no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, quando morreu esta terça feira, 5 de janeiro.Nascido a 26 de Junho de 1935, em Lisboa, João Pires Cutileiro era o segundo dos três filhos de José Cutileiro, um médico da Organização Mundial de Saúde – que havia conhecido a mulher, Amália, em Évora, mas se tinha mudado com a família para a capital, vivendo numa casa da Av. Elias Garcia, frequentada por artistas e intelectuais da época.Um deles, António Pedro – pintor mas também grande encenador, que fundou o Teatro Experimental do Porto – reparou no traço do miúdo (que nos tempos da guerra viveu dois anos na Terceira, Açores, para onde o pai foi mobilizado) e desafiou-o a depurá-lo no seu ateliê, aos 11 anos. Até aos 13, João aí trabalhou, mostrando talento, mas ainda não um olhar próprio: era influenciado pelo movimento surrealista, em voga na época.Enquanto estudava no Colégio Valsassina, onde completaria o liceu, começou aos 13 a frequentar o estúdio de Jorge Barradas, que o punha a pintar e a fazer vidrados de cerâmica, sempre seguindo regras restritas. João não gostava disso e trocou este estúdio pelo de António Duarte, onde tinha mais liberdade. Já encantado com a possibilidade de esculpir figuras – que descobriu ainda na primária, olhando para o barro do presépio –, aí pôde começar a trabalhar com modelos de gesso e mármore.Em 1951, fez a sua primeira exposição, em Reguengos de Monsaraz, e no ano seguinte ganhou um prémio de medalhista da Junta de Turismo da Costa do Sol, que o fez acreditar, por momentos, nessa carreira: "Convenci-me de que era capaz de fazer medalhas. Um erro e uma lição de vida." A pedra é que era a sua paixão e desde esse momento, aos 15 anos, nunca mais fez nada de que não gostasse, apenas por dinheiro.Pelo meio, viveu sete meses em Cabul, no Afeganistão – terra atrasada, para onde o pai, muito crítico do Estado Novo, tinha sido enviado como professor de higiene –, estudando no Liceu Francês. De volta a Lisboa, com passagem por Florença – onde se fascinou com as esculturas do renascentista Michelangelo – regressou ao Valsassina e depois entrou na Faculdade de Belas Artes. Uma chatice. Uma colega igualmente descontente – Paula Rego, pois claro – falou-lhe da Slate School of Art, em Londres, e ele seguiu-a até lá, encontrando finalmente o seu caminho."Na adolescência havia as esculturas que fazia e depois havia os meus pensamentos eróticos. Só lá para os 20 anos é que assumi: já que os tenho, vou pô-los em prática", contou ao semanário Sol.Regressou em 1970 e a escultura portuguesa nunca mais foi a mesma. Instalado em Lagos, foi aí que fez a primeira, em 1972. Podemos vê-la na Praça Gil Eanes: é uma estátua de El Rei D. Sebastião, que em 1573 elevou a terra algarvia a cidade, partindo daí para a sua fatal expedição a Marrocos. Afeminada, sem espada nem escudo, a figura de pedra chocou de imediato o academismo do Estado Novo. Porém, ao mesmo tempo, inspirou uma nova geração de artistas, que nela viu o prenúncio da liberdade por que todos ansiavam.Era então um homem divorciado: casou-se pela primeira vez em 1962, mas a relação foi turbulenta e separou-se logo a seguir. Já com um filho, com quem não tinha ligação, casou-se pela segunda vez, em 1965, na capital britânica, onde foi pai de Tiago e João.Porém, costumava dizer que a sua grande companheira foi Margarida Lagarto, que conheceu em Évora na década de 1980, através de amigos comuns. Também artista, então ainda a estudar, apaixonou-se por ele e pela sua forma de trabalhar. Fotografou-o incessantemente e ao seu ateliê. Viveu com ele, explorou as pedreiras para lhe escolhe os pedaços de mármore ideais para cada trabalho, foi sua assistente e confidente e montou-lhe todas as exposições desde então.