Rua da Silva, na freguesia da Misericórdia, onde janelas e varandas são autênticas telas vivas de plantas),

O festival que abre os jardins de Lisboa ao público vai para a sua 6.ª edição, acontecendo pelo segundo ano consecutivo, nas estações fria e quente. Decorrida já a da primavera, arranca agora a edição de outono, que se prolonga por dois fins de semana, 17/18 e 24/25 de outubro, e em dois formatos: presencial – sempre ao ar livre e com acesso gratuito – e virtual.Desta vez, a programação inclui visitas e percursos guiados com especialistas, muitas oficinas e atividades para toda a família, além de revelar lugares que nunca antes constaram do festival, como a Quinta das Pintoras, um jardim privado em Marvila.Além deste, estarão abertos a visitas os jardins botânicos Tropical (em Belém), da Ajuda e de Lisboa (R. Escola Politécnica), além do Parque do Monteiro-Mor (Lumiar), Estufa Fria, Quinta Urbana NÃM, Jardins do CCB, HortasLx (Village Underground), Agrofloresta da Bela Flor, Telhado Verde da Fábrica de Água de Alcântara (um exemplo ímpar de sustentabilidade, em que a água da ETAR vizinha é reciclada para rega), British Cemetery, Quinta das Pintoras, Green Street Lisbon (a exemplarJardim do Palacete de São Bento, Jardins do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta e Jardim do Palácio Fronteira.As visitas guiadas ao sapal do Estuário do Tejo e ao Espaço da Biodiversidade de Monsanto são pontos altos da programação, onde se destacam também as atividades para toda a família – da "Sementeira" no Village Underground a "Um Ramo de Brócolos" no Palácio Pimenta, "Farmácia Rural" na Quinta Pedagógica dos Olivais ou "Hotel dos Insetos" no Parque Florestal de Monsanto – e oficinas a de Cosmética Biológica no Centro de Interpretação da Estufa Fria (com livestream no Instagram) ou a de Cogumelos, a revelar muitos modos de os cozinhar, na Quinta Urbana NÃM.Dos percursos guiados, serão imperdíveis o "Entre jardins públicos", com Ivo Meco, o "Entre toponímias vegetais", com André Laurins, e "Uma Farmácia no Jardim", com Fernanda Botelho a mostrar as capacidades terapêuticas de espécies presentes no Jardim Gulbenkian (com transmissão livestream no Facebook do festival).A restante edição virtual – com especialistas como Rui Costa (no Parque Botânico Monteiro-Mor) ou Graça Ribeiro (no Parque Hortícola de Chelas) – acontecerá através do canal de YouTube e haverá ainda giveaways a acontecer no Instagram , que são resultado da parceria com marcas nacionais e internacionais.O encerramento do festival acontece no Jardim do Príncipe Real, no dia 25 de outubro, com um mercado de venda de plantas e artigos relacionados com a botânica e o jardim. Algumas atividades requerem inscrição prévia , de modo a cumprir as normas da DGS, mas a maioria é por ordem de chegada.