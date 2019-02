A escolha do representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Israel, começou, este sábado, com a primeira semifinal do Festival da Canção, na qual competiram oito canções.

As quatro músicas selecionadas, na edição apresentada por Tânia Ribas de Oliveira e Sónia Araújo, foram "Inércia" (composta pelos D'Alva e interpretada por Ana Cláudia), "A dois" (composta e interpretada por Calema), "Telemóveis" (Conan Osíris) e "Perfeito" (Tiago Machado/Matay). Esta última foi a música mais votada, seguida de Conan, Calema e Ana Cláudia.