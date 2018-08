As bowls, ou taças, estão na moda. Tudo o que seja natural e biológico cabe lá dentro. Descubra cinco receitas de Inês Simas no site da SÁBADO. Cada domingo, uma nova.

No seu novo livro, a blogger e chef de cozinha natural, partilha receitas de pequenos-almoços, lanches e jantares saudáveis e que ajudam a manter a linha. Já agora sabe o que é uma poke bowl? As poke surgiram no Havai e querem dizer fatiar. E o que gostavam mais de fatiar? Peixe.



Poke bowl de quinoa, salmão, abacate e picadinho de manga

Ingredientes

200 g de lombo de salmão

50 g de alface

2 c. de sopa de azeite virgem extra

Sumo de 1 limão

½ abacate

Flor de sal q. b.

4 c. de sopa de salsa de manga

4 c. de sopa de quinoa

Salsa de manga

1 manga

6 rodelas de malagueta

1 pedaço de 2 x 3 cm de gengibre

Sumo de ½ limão

Flor de sal q. b.

Quinoa

1 copo de quinoa

2 copos de água

1 c. de sopa de azeite virgem

1 c. de chá de sal grosso

Livros de Inês Simas





Preparação

Limpe o lombo de salmão, corte em pequenos cubos de 1 cm, envolva em sal grosso e reserve. Corte metade do abacate em fatias finas, regue com sumo de limão e reserve também.

Para a salada de alface, regue com o azeite, o sumo de ½ limão, adicione o sal e reserve. Para a salsa de manga, coloque numa taça os pedaços de manga, a malagueta picada e sem sementes, o sumo de limão e o sal. Envolva, deixe apurar e reserve.

Para a quinoa, comece por usar um passador de rede e lavar muito bem até que fique totalmente límpida. Depois, leve ao lume numa panela com um fio de azeite. Para um copo de quinoa, ponha o dobro da água e o sal. Deixe cozinhar por 15 minutos. A quinoa tem de ficar macia e sem água.

Para servir, divida a bowl em partes iguais e coloque a quinoa, a salada de alface, a salsa de manga, o abacate fatiado e, por fim, os cubos de salmão fresco. Passe com um fio de azeite, com os moinhos do sal e da pimenta e está pronta a servir.