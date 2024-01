Investigação SÁBADO. Queria emagrecer, e acabou numa cadeira de rodas

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Tatiana pesava 176 quilos quando foi encaminhada para uma cirurgia de redução do estômago no Hospital de Santa Maria. Hoje não consegue comer, vomita todos os dias e já nem anda. O Hospital está em silêncio.

É Fátima Santos, de 80 anos, que abre a porta do prédio, para nos levar a um sexto andar, localizado em Moscavide. A casa de Tatiana faz fronteira com uma das zonas mais caras de Lisboa, o Parque das Nações, mas a jovem está tão dependente que conta sempre com a ajuda de vizinhos e família. Neste prédio, são poucas as vezes que os elevadores funcionam e hoje não foi exceção. “Coitadinha, tão nova e está ali prisioneira de uma cadeira de rodas”, diz à SÁBADO a vizinha, que apesar da idade já avançada é quem vai ajudando como pode Tatiana Cardoso.