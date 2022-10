Investigação SÁBADO. Estas casas são um pesadelo

Vários clientes acusam a Fábrica das Casas de vender “gato por lebre” e de, perante as queixas, abandonar as obras. Há até uma acusação por burla qualificada contra a empresa e o seu proprietário, Márcio Paiva.

"Eu vinha cá todos os dias ou todas as semanas, agora não tenho vontade de cá passar.” Maria Helena Pintalhão, presidente da Associação Semente, Centro de Acolhimento e Ação Social, emociona-se ao revistar aquilo que devia ter sido o Centro de Dia para apoio de crianças e adultos com multideficiências, em Leça do Balio, concelho de Matosinhos. Na verdade, é uma obra abandonada há quatro anos.