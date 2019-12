As fake news ganharam importância nas presidenciais dos EUA que elegeram Donald Trump, no referendo sobre o Brexit no Reino Unido e nas presidenciais no Brasil, ganhas pelo candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro.

Pense duas vezes antes de publicar informações falsas no Instagram. É que a rede social lançou uma campanha de combate às fake news e vai começar a assinalar informações falsas. A não ser que as notícias falsas sejam propagadas através de anúncios políticos. Aí podem ser partilhadas livremente.De acordo com informação veiculada pela rede social e citada por meios de comunicação social, o Instagram vai reforçar o programa de fact-checking e todo aquele conteúdo que for considerado como falso pelo Facebook será também assinalado caso partilhado no Instagram.Explica o site Engadget que caso uma publicação seja considerada falsa pelo Facebook ou pelo Instagram, aparecerá uma imagem por cima da mesma a assinalar que é conteúdo falso. Esta imagem vai explicar o porquê de a informação ser falsa. No entanto, pode optar por não saber o porquê de ser falsa e ver simplesmente a imagem.Uma conta que partilhe repetidamente informações falsas poderá mesmo ser banido da rede social, avança o Instagram.No entanto o Instagram vai manter a adenda dada pelo Facebook: se um anúncio político contiver informações falsas irá poder continuar a circular sem qualquer aviso. O Congresso norte-americano pressionou o fundador da rede social Zuckerberg para que retirasse anúncios políticos comprovadamente falsos. Só que o fundador do Facebook recusou fazê-lo, dizendo que tal seria o mesmo que censura. "Eu acredito que numa democracia é muito importante que as pessoas consigam ver por elas próprias aquilo que os políticos digam, para que possam fazer os próprios julgamentos."