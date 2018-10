Karthiyaniamma Krishnapilla, voltou à escola e agora já sabe ler, escrever e contar. Após ter sido aprovada com 98% no exame, quer estudar Inglês.

Uma idosa de 96 do estado de Kerala, no extremo sudoeste da Índia, foi a melhor aluna do exame de literacia, obtendo uma pontuação de 98% em 100. Karthiyaniamma Krishnapilla, que nunca pôde frequentar a escola quando era pequena, qualificou-se no exame Classe IV avaliado no âmbito da Missão de Literacia de Kerala.

A mulher indiana foi uma dos 43,330 estudantes que realizaram o exame com cinco níveis (Classe IV, VII, X, XI e XII) no estado. Pelo seu feito, irá receber um certificado de mérito do ministro-chefe de Kerala, Pinarayi Vijayan, no dia 1 de Novembro.





This 96-year-old Kerala woman who aced her first exam has become a role model, even for Anand Mahindra https://t.co/CoDGupUtrA — Express Trending (@ietrending) 11 de agosto de 2018





Karthiyaniamma Krishnapilla, da vila de Muttom, em Alappuzha, nasceu numa época onde era costume as mulheres indianas não irem à escola, segunda a mesma. "Quando a minha filha Amminiamma foi aprovada no décimo exame de equivalência em 2016, eu vi a sua conquista como um desafio pessoal", conta ao India Today. Trabalhou a maior parte da vida a limpar templos próximos da sua casa.

"Estou contente por ter tido boas notas. Agora sei ler, escrever e contar", congratulou-se, revelando que as suas netas, Aparna, com 12 anos, e Anjana, de 9, ajudaram-na com a matéria escolar.

Sobre a aluna sénior, o director da Missão de Literacia de Kerala, descreveu-a como "a aluna de topo entre os novos literatos do exame". "Estamos muito orgulhosos da sua conquista", disse Sreelatha.





O instrutor de Krishnapilla também-se mostrou orgulhoso sobre a sua pupila. "Nos meus 27 anos de trabalho na missão de alfabetização, nunca vi tanto entusiasmo numa estudante. Ela tem uma boa memória e está desejosa de aprender mais", contou Sathi, de 54 anos.

De facto, depois do exame ultrapassado, a senhora de 96 anos já tem um novo desafio em mente: aprender Inglês, após ter ficado inspirada pelas aulas das suas bisnetas na escola básica.

A Missão de Literacia da Autoridade do Estado de Kerala começou no 26 de Janeiro deste ano (dia da República na Índia) com a ambição de atingir os 100% de literacia num estado onde ainda há 47,241 iliteratos.