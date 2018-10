A EA Sports está a "monitorizar de perto a situação" de Cristiano Ronaldo, acusado pela norte-americana Kathryn Mayorga de violação.

A EA Sports está a "monitorizar de perto a situação" de Cristiano Ronaldo, acusado pela norte-americana Kathryn Mayorga de violação em Las Vegas. Como consequência, retirou a imagem do futebolista português do site para o jogo FIFA 19, onde fazia capa, e eliminou o seu perfil da página do FIFA 18.



"Esperamos que os atletas que patrocinamos e embaixadores se comportem de uma forma condizente com os valores da EA", lê-se numa declaração publicada à imprensa. No entanto, o jogador permanece, ao lado de Neymar, na capa oficial do jogo FIFA 19.





Também a Nike, representada pelo internacional português desde 2003, diz estar "profundamente preocupada com as perturbadoras alegações" de violação de que Cristiano Ronaldo está a ser alvo.



Recorde-se que a polícia de Las Vegas reabriu esta semana a investigação sobre as acusações de violação apresentadas por Mayorga contra Cristiano Ronaldo, pelos factos que remontam a 2009. "O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima", disse a polícia na segunda-feira.



Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A queixosa diz que foi violada por Ronaldo, que lhe "exibiu o seu pénis erecto" pedindo-lhe sexo oral, e a forçou a ter sexo anal, apesar de a jovem ter berrado "não, não, não".