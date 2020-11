O lugar conta. Se existe um ideal para a casta branca Antão Vaz, muito aromática, e um perfeito para a tinta Alicante Bouschet, robusta e garantia de vinhos encorpados, é a Vidigueira, ladeada de escarpas de orientação Este-Oeste, a garantir o clima mais temperado do Alentejo apesar das altas temperaturas do verão e de pouco chover.São variedades de uvas nobres, perfeitamente adaptadas àquele microclima mediterrânico, que combina continentalidade com influência atlântica, e, não por acaso, surgem em muitos dos blends desta sub-região do Alentejo (a que fica mais a sul, com Cuba e Alvito) e também noutros monovarietais (da Adega Cooperativa ou do Rocim, por exemplo).Contudo, a natureza não dá tudo. São os cuidados nas vinhas e nas vinificações, associados ao saber de um enólogo que acerte no tipo e no tempo de estágio, que afinam o resultado. No caso foi Paulo Laureano que apurou os monovarietais topos de gama da Ribafreixo – que comercializa também as marcas Pato Frio, Barrancôa, Gáudio e Connections –, tomando o nome da sua Herdade do Moinho Branco, onde a moderna adega com enoturismo e abordagem vegan é emoldurada por 80 hectares de vinha de agricultura sustentável, plantada em preciosos solos de xisto.No recém-lançado Antão Vaz, da colheita de 2018, fermentado e estagiado em barricas de carvalho francês, impressiona a elegância, as notas de tangerina e manga madura e o final longo. É um branco de inverno, de vinhas velhas, "um vinho icónico, com o perfil único da Vidigueira", como diz Paulo Laureano.Faz o par com o Alicante Bouschet da marca, lançado há um ano e vindimado em 2015, um portento de frutos silvestres, complexo e intenso, mas ao mesmo tempo sedoso e fresco, para beber já ou para guardar.