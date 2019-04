Zain Qaiser foi condenado a seis anos de prisão por bloquear o computador de utilizadores de sites pornográficos e apenas desbloquear o ecrã depois de estes pagarem cerca de 900 euros. Conseguiu 750 mil euros.

Zain Qaiser foi condenado a seis anos e cinco meses de prisão pelo crime de chantagem, no Reino Unido. O hacker desenvolveu um programa em que bloqueava os ecrãs de utilizadores de sites pornográficos. Qaiser pedia então uma larga quantia de dinheiro para desbloquear o ecrã.



Através do esquema, que foi desenvolvido com a ajuda de um grupo criminal russo, Qaiser conseguiu 650 mil libras (aproximadamente 750.000 euros).



Os alvos de Qaiser recebiam uma mensagem no computador em que o alegado hacker se fazia passar pela agência de investigação norte-americana FBI. Para tornar ativo o seu esquema, o hacker comprou espaços de publicidades legítimas nos sites pornográficos. Quando os utilizadores clicavam sobre os anúncios entrava em ação o software Angler.



Esse software bloqueava o ecrã do computador em que pedia que fosse pago um montante no valor de 767 libras (cerca de 886 euros). A mensagem que acompanhava a imagem dizia que ao ter entrado naquele site, o utilizador tinha cometido uma ilegalidade, tendo de pagar a multa correspondente.



O dinheiro que conseguiu através do esquema foi gasto em hotéis de luxo, em jogos de azar e num relógio Rolex. Os crimes foram cometidos, na sua maioria, entre os 18 e os 19 anos.



O grupo russo operava em mais de 20 países e ainda está por apurar a extensão dos danos causados.



O juiz que o condenou à pena de prisão considerou que apesar da defesa de Qaiser ter afirmado que o mesmo estava arrependido, nada na atitude do julgado mostrava esse alegado arrependimento.



Algumas das empresas de publicidade que foram utilizadas por Qaiser ignoraram a utilização dos seus espaços publicitários por parte de Qaiser, mas aqueles que o tentaram travar não saíram ilesos. O hacker atacou-as, bloqueando os seus sites e causando prejuízos no valor de milhares de libras.



A Agência Nacional do Crime do Reino Unido considera que este é o caso de ciber-crime mais grave que alguma vez investigou.



No julgamento, Qaiser negou todas as acusações, afirmando que tinha sido hackeado. Mas no entanto acabou por concordar num acordo que o incriminava por 11 crimes: três de chantagem, três de fraude, quatro de agirem de forma ilícita para impedir o funcionamento de um computador e ainda um crime de posse indevida.