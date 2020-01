O ex-líder do grupo Nissan e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn , organizou uma conferência de imprensa no Líbano, onde se encontra fugido da justiça japonesa. Ghosn afirma que a fuga foi "a decisão mais difícil" que teve de tomar na vida mas que era a única saída para poder provar a sua inocência, que reitera.

Esta é a primeira vez que o empresário fala em público desde que foi detido, em 2018, com exceção de algumas entrevistas que concedeu, um testemunho gravado em vídeo e o testemunho no tribunal.Ghosn reiterou que as acusações de que é alvo são "falsas". "Eu nunca devia ter sido detido", defende. Acusa o sistema de justiça japonês de ser "corrupto e hostil" e de ter "presumido a culpa desde o primeiro dia". Mais à frente no discurso, alega que a base das acusações de que é alvo é a não-declaração de rendimentos, mas que os rendimentos em causa ainda não lhe haviam sido pagos ou sequer definidos - estariam em discussão ao nível da direção.Na versão de Ghosn, os japoneses, alinhados com a administração da Nissan, quiseram afastá-lo das rédeas do grupo automóvel numa tentativa de que a Renault reduzisse a sua influência na Nissan - um objetivo que Ghosn considera ter sido alcançado. "Uma mão cheia de indivíduos sem escrúpulos" na Nissan terão estado na origem de toda a "perseguição" de que se diz vítima. "A concertação entre a Nissan e os procuradores está em todo o lado, só o povo japonês é que não quer ver", acusou.Carlos Ghosn, empresário franco-brasileiro de origem libanesa, estava em prisão domiciliária no Japão a aguardar julgamento por, entre outros crimes, evasão fiscal, mas chegou no passado domingo ao Líbano, informação confirmada pelos serviços de segurança libaneses. A ministra da Justiça japonesa assegurou que o país vai tomar "as medidas necessárias" para que o ex-presidente da Nissan seja julgado no Japão.