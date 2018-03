O actor norte-americano respondeu a um pedido de entrevista do jornal da escola secundária de Parkland, onde em Fevereiro foram mortas 17 pessoas por um atirador

Os alunos da escola secundária norte-americana Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Florida, onde um atirador matou 17 no passado dia 14 de Fevereiro, foram convidados pelo jornal britânico The Guardian para conduzirem uma série de entrevistas a políticos e figuras famosas. Tudo com um objectivo: alertar para a organização da March for Our Lives, uma manifestação organizada por estudantes para alertar contra a violência e armas nos Estados Unidos da América.



Entre as personalidades entrevistadas estiveram Bernie Sanders e Marco Rubio, senadores dos EUA, que ofereceram ainda quase 500 mil euros para a marcha. Emma Dowd, Lauren Newman e Rebecca Schneid, co-editoras do jornal da escola secundária tentaram ainda contactar o actor George Clooney.

A resposta foi um não mas em troca receberam uma carta de apoio, aqui transcrita:

"Queridas Emma, Lauren e Rebecca,

Obrigado pela vossa carta e parabéns pelo incrível trabalho que vocês e os vossos colegas estão a fazer para tornar este país [EUA] mais seguro.

É incrível que estejam a fazer o papel de editoras no Guardian. É um fantástico jornal e eles devem sentir-se orgulhosos por trabalhar com vocês.

A Amal [mulher de Clooney] e eu estamos a 100% com vocês e vamos marchar em Washington no dia 24, apesar de sentirmos que esta é a vossa marcha. O vosso momento. Vocês jovens estão a mostrar que esta é a vossa melhor arma. O facto de nenhum adulto estar no palco a discursar nesse dia é uma mensagem poderosa para o mundo de que, se não conseguimos fazer algo sobre a violência de armas, então vocês irão.

(...)

A Amal e eu estamos com vocês, a apoiar-vos, com um sentimento de gratidão para com vocês.

Vocês fazem-me sentir orgulho do meu país mais uma vez.

Tudo de bom,

George."