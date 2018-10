Há mais de 200 anos, um aluno de 13 anos rabiscava o seu caderno. A sua falta de atenção tornou-se viral em 2018.

Tornou-se viral a falta de atenção de um aluno de 13 anos à sua aula de Matemática há mais de 200 anos. Os rabiscos de Richard Beale no seu caderno, em 1784, estão em exposição no Museu da Vida Rural Inglesa (MERL) e em vários posts de redes sociais.



"Como qualquer adolescente, a matemática não preencheu o vazio no coração de Richard. Por isso, Richard rabiscava", disse Adam Koszary, programador do museu, em declarações ao jornal The Guardian.