Foo Fighters, The National e Liam Gallagher no Rock in Rio 2021

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher, que deveriam atuar no Rock in Rio Lisboa deste ano já confirmaram que vão atuar na edição do festival reagendada para junho do próximo ano. Festival adiou a realização devido à nova pandemia de coronavírus Segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira, as duas bandas e o antigo músico dos Oasis vão atuar a 19 de junho, "mantendo assim o alinhamento previsto para este dia". O Rock in Rio explica ainda que os bilhetes adquiridos se mantêm válidos para a nova data, não sendo necessária qualquer revalidação ou troca. "O mesmo aplica-se a todos os que adquiriram passe para o primeiro fim de semana de festival, que se mantém agora válido para os dias 19 e 20 de junho de 2021", pode ler-se ainda na nota. Rock in Rio Lisboa 2021 vai ter lugar nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.