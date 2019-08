Tyler Ivanoff andava a procurar lenha na costa do estado norte-americano do Alasca quando encontrou uma garaffa de vidro. Poderia até ser uma consequência da poluição dos oceanos, mas a história é menos trágica do que isso. Dentro da garrafa estava uma mensagem com mais de 50 anos.Quando abriu a garrafa, Ivanoff, de 50 anos, descobriu uma mensagem escrita num pedaço de papel. O norte-americano percebeu que estava escrita em alfabeto russo porque estudou "a língua no liceu e na universidade". A mensagem estava bem preservada mas Tyler Ivanoff decidiu pedir ajuda nas redes sociais para a traduzir. "Encontrei uma mensagem numa garrafa hoje. Algum amigo que traduz russo por aí?", escreveu nas redes sociais e a publicação teve mais de mil de partilhas.Finalmente, a história chegou à Rússia e várias pessoas traduziram o bilhete: remonta a 20 de junho de 1969, é uma saudação de um marinheiro russo da Guerra Fria e o autor escreveu uma morada para que quem encontrasse a garrafa pudesse responder. E assim começou uma nova epopeia. Jornalistas do canal de televisão Russia 1 iniciaram uma busca pelo autor da mensagem, tendo chegado à conclusão que a mensagem havia sido escrita pelo capitão Anatoliy Prokofievich Botsanenko em 1969.Os repórteres foram até ao antigo marinheiro de 86 anos para lhe mostrar o bilhete. A princípio este ficou algo cético a que aquele fosse o seu bilhete, descoberto tantos anos depois. Mas depois confirmou que aquela era mesmo a sua letra. "Parece a minha letra. De certeza! East industry fishing fleet! E-I-F-F! Eu sempre escrevi assim!", exclamou o marinheiro do tempo da Guerra Fria.A mensagem foi enviada pelo marinheiro enquanto a bordo do Sulak, um barco cuja construção foi supervisionada por Botsanenko em 1966 e no qual navegou até 1970. O ex-marinheiro, que chegou a ser o capitão mais novo a navegar no Pacífico, com 33 anos, terá mesmo lacrimejado quando reconheceu a sua letra na mensagem que lhe mostraram."Estava à procura de lenha. Deparei-me por acaso com a garrafa e vi que era uma garrafa verde com uma rolha no topo. Não era bem uma rolha, mas uma tampa e lá dentro, havia um bilhete", relatou Ivanoff à imprensa e citado pelo jornal britânico The Guardian, acrescentando que esta descoberta lhe deu uma ideia. "Se calhar é algo que possa fazer no futuro com os meus filhos. Enviar uma simples mensagem numa garrafa e ver onde vai parar", diz.