Filme dos Capitão Fausto nos cinemas a 20 de novembro

Composto por versões inéditas do repertório da banda, Sol Posto integra três performances íntimas, gravadas ao vivo e em exclusivo para o filme, em três momentos distintos do dia: crepúsculo, noite e alvorada.



Abordando o quotidiano recente, "um período de ponderação em vez de ação, e de suspensão em vez de concretização", como afirma os autores, Sol Posto cruza descanso e reclusão com sonhos e dos planos, em tempo de espera, frente ao desconhecido.



Se por um lado pretende evocar os mais verossímeis aspetos da experiência de um concerto, torna-se também numa oportunidade de quebrar a barreira física do tradicional palco/plateia, aproximando o espetáculo do espectador, trazendo-o para dentro do palco e colocando-o a uma distância de cumplicidade com os músicos, numa altura em que a música ao vivo está em franca recessão devido à pandemia.



O som e imagem foram gravados ao vivo, no decurso de uma semana em Setembro de 2020, em Melides.







Em simultâneo, no sábado, 20 de novembro, às 20h, as salas da NOS, Castello Lopes, Cineplace e UCI, em todo o território nacional, vão receber a estreia do filme-concerto dos Capitão Fausto, Sol Posto, realizado por Ricardo Oliveira.