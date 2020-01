Figuras de cera de Meghan e Harry retiradas de perto da família real no Madame Tussauds

"Tal como o resto do mundo, estamos a reagir às surpreendentes notícias de que o duque e a duquesa de Sussex vão retirar-se enquanto membros da realeza sénior", disse Steve Davies, responsável do Madame Tussauds, em comunicado. "A partir de agora, as figuras de Meghan e Harry vão deixar de estar expostas na secção da família real".





O conhecido museu de figuras de cera, Madame Tussauds, em Londres removeu as figuras de Meghan e Harry da secção dedicada à família real britânica devido à decisão do casal de se tornar independente.Ainda assim, e como são "duas das figuras mais populares", estão vão continuar em exposição no museu, enquanto se espera os próximos passos do casal. O mesmo irá acontecer no museu de Nova Iorque.A estátua de Meghan foi acrescentada à exposição da família real no passado ano, na altura do casamento real. Custou perto de 175 mil euros a produzir.