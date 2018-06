Pense duas vezes antes de se tornar amiga do seu ex-namorado/a. De acordo com especialistas, poderá sentir vontade de reviver aquela ligação emocional ou, pior, levá-lo/a um estado de ciumes que não é saudável.De acordo com Nina Atwood, terapeuta e autora de "Temptations of the Single Girl" (Tentações de uma solteira, em inglês), "querer permanecer amigos com os seus ex-namorados alivia a dor do fim de uma relação, evitando ter a total sensação de perda". Ou seja, conta a especialista citada pelo site YourTango, haverá sentimento de dependência emocional: "vai sentir que esta pessoa a conhece melhor que ninguém. Mesmo que não esteja sexualmente atraente, poderá querer a intimidade emocional que outrora partilharam."Esta proximidade cria um dependência que o/a pode tornar vulnerável. Poderá ficar magoado, por exemplo, quando o seu ex encontrar alguém novo. De acordo com a terapeuta Lindsay Kriger, poderá sentir-se trocado quando isso acontece: "'Ignorar os sentimentos que existiram entre os dois, ou que ainda existem, não é fácil."Tudo isto poderá levar ao ciúme e obsessão. A psicóloga Juliana Breines estuda as ligações entre o stalking de Facebook com o ciume e ansiedade - e diz que há fortes correlações.Portanto, conta Atwood, o ideal é cortar por completo relações, desde números até ao Facebook.