Como fazer férias seguras em tempo de coronavírus

"não deixem de planear as férias de verão", disse o Primeiro-Ministro) e começar a pensar numa escapadinha, temos algumas ideias para si. Os telefonemas para reservar um quarto em Vale do Gaio vão passar a incluir uma pergunta adicional: aceita fazer um teste rápido de Covid-19? "A minha ideia inicial era não deixar entrar ninguém sem ser testado, foi por isso que encomendei 500 testes rápidos, com resultados em cinco minutos", adianta à SÁBADO Vasco Gallego, dono de um hotel isolado de tudo, à beira da barragem Trigo de Morais. "Vieram da China e até agora só chegaram 50, por isso vou testar apenas alguns clientes, quando tiver dúvidas. Primeiro vou tirar a temperatura a todos, com um termómetro sem contacto. Também comprei um oxímetro, para medir os níveis de oxigénio no sangue."



Na Craveiral Farmhouse, as portas dos quartos passaram a ser abertas através de uma aplicação instalada no telemóvel, sem qualquer contacto. E no restaurante Cavalariça as mesas têm uma barreira natural - a maioria fica dentro das boxes usadas pelos cavalos que inspiraram o nome do espaço. Um roteiro pelo Alentejo e Algarve, onde há pouco mais de 500 casos de Covid-19.







Hotéis com poucos quartos, piscinas com zonas privadas para evitar que as espreguiçadeiras sentem hóspedes diferentes, esplanadas onde pode petiscar com aquecedor garantido para as noites frias do Alentejo. Prefere uma casa na árvore, literalmente em cima de água ou a cinco minutos a pé da praia? Também temos sugestões para si. E para quem quer viajar de autocaravana, passear a cavalo com selas e rédeas devidamente desinfectadas ou desaparecer numa canoa. Em quase todos os casos, o pequeno almoço vai ter consigo sem que pague mais por isso, há kits de limpeza para o caso de querer dispensar este serviço e brinquedos que se limpam sempre que um miúdo pega neles.Se quer aproveitar o espírito otimista de António Costa (