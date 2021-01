ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de janeiro de 2021.

Em Midnight Sky [O Céu da Meia-Noite], é um homem que está a morrer num planeta à beira da morte. Na vida real, teve de suportar o desafio do confinamento e de ter de lavar e tratar de toneladas de roupa, mas tal não se adivinharia pela disposição animada de George Clooney na entrevista. O ator e realizador de 59 anos parece deleitar-se com a perspetiva de falar à imprensa – embora apenas por Zoom – e de dar a conhecer as suas experiências dentro e fora do ecrã com ironia e humor negro. Mas muda de tom quando se trata de falar do planeta, embora haja um vislumbre de esperança.Estreou-se na realização com Confissões de Uma Mente Perigosa, em 2002, e neste filme da Netflix também foi para trás das câmaras. O norte-americano, que chegou a jogar basebol nos Cincinnati Reds, aconselha as pessoas a irem à Islândia para verem o que faz o aquecimento global.A Netflix foi simpática o suficiente para lançar este filme primeiro nas salas de cinema, embora pareça que isso não vá acontecer. Acredito muito nas salas de cinema. Também tenho um acordo com a MGM e estamos a fazer um filme chamado The Boys in the Boat. Sou um grande crente na mais-valia das salas de cinema. A Netflix enviou-me isto: é um guião realmente maravilhoso e a Netflix já criou centenas e milhares de empregos para atores, realizadores, escritores e produtores, por isso sou um grande fã, a todos os níveis.O início de tudo foi o 2001 – Odisseia no Espaço. Para qualquer pessoa, com uma certa idade, este é o auge do género. Mas há outros filmes que foram uma espécie de ficção científica. O Alien saiu quando eu tinha acabado de concluir o secundário e, quando se vê esse filme agora, cada pedacinho faz sentido. O Ridley Scott teve ali uma boa época em que fez ficção científica interessante, que resiste ao tempo e aguenta-se bem até hoje. Sempre fui fã. Mas esta [a ficção científica de O Céu da Meia-Noite], à medida que o tempo passa, vai-se tornando cada vez menos ficção, infelizmente. Adorei trabalhar com o Steven Soderbergh no Solaris e com o Alfonso Cuarón no Gravidade, porque pude ver o que eles andavam a fazer, o que tornava o seu trabalho único e interessante. Sou fã da exploração da infinidade do espaço.