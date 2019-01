O site de encontros Dates Católicos vai promover um workshop para casais e solteiros no fim-de-semana de 15 a 17 de Fevereiro, em Fátima.

Os dinamizadores do site Dates Católicos (https://www.datescatolicos.org/#) estão a promover "um retiro de São Valentim", para o fim-de-semana que sucede ao Dia dos Namorados, 14 de fevereiro. O encontro vai decorrer em Fátima.



O retiro vai decorrer entre as 21h30 de 15 de fevereiro e as 14h00 do domingo seguinte, dia 17, no Hotel 3 Pastorinhos, Fátima, Santarém.



"Viver o São Valentim com silêncio, introspeção, novas decisões, nova alegria e novos amigos", é o desafio proposto pelos organizadores do evento que inclui sete workshops: oração e reflexão, jogos e música, celebração da Eucaristia, confissão. O evento promete ainda "surpresas e muita animação".



O comunicado refere ainda que nos diferentes momentos do fim-de-semana vão ser propostos temas como: São Valentim junto a Maria; Porque há tantos solteiros? - sobreviver ao Dia dos Namorados enquanto solteiro; Papa Francisco e o Namoro: 5 dicas para encontrar o amor da sua vida; Ser solteiro e católico: uma situação temporária dolorosa ou um aproveitar de entretantos.



O encontro vai ser orientado pelo casal Marta e António Pimenta de Brito que promovem o site em Portugal e serão auxiliados pelo padre João Paulo Pimentel.



Os eventos dinamizados pela plataforma online são abertos a todas as pessoas que queriam participar, "crentes e não crentes, solteiros e não só".