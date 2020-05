ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de maio de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 21 de maio de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A apresentadora Isabel Silva teve de fechar o seu ginásio, Efit-Isabel Silva, e aposta agora em aulas online e num novo conceito de um PT que vai a casa respeitando todas as regras de segurança. José Pedro Vasconcelos também viu o seu restaurante Santo António de Alfama, e o turismo rural no Alentejo, Imani Country House, ficarem parados. São vários os famosos com outros negócios que tiveram de se adaptar. "Para nós empresários é uma espécie de AVC."Sofia Ribeiro confessa à SÁBADO que com perdas de 80% de faturação no seu restaurante Filosofia, em Lisboa. "Estamos a tentar sobreviver. Não é fácil, o Filosofia estava aberto há apenas um ano e estava ainda em fase de consolidação e crescimento, estava a correr bem mas naturalmente que com tudo isto abalou muito esse processo."Também Lourenço Ortigão, que tem um restaurante no Estoril, Villa Saboia, explica à SÁBADO que esta nova realidade é um grande desafio. "Desde a rápida reacção que tivemos de ter, a compra de materiais adequados para transportar e conservar os novos pratos, a criação das novas páginas gelados da villa e garrafeira da villa, e o mais importante de todos: manter todos os postos de trabalho e pagar as contas."