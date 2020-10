Ver esta publicação no Instagram My love ... Uma publicação partilhada por Isabel Dos Santos (@isabel_dos_santos.me) a 29 de Out, 2020 às 6:06 PDT

O empresário congolês Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, morreu na quinta-feira no Dubai. A família Dokolo já reagiu à morte de Sindika: "É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai".A família agradeceu ainda "a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade e que partilham a nossa dor".A imprensa congolesa adiantou que Sindika Dokolo morreu no Dubai, quando praticava mergulho.Na quinta-feira, Isabel dos Santos tinha partilhado no Instagram uma fotografia com o seu marido e filho. A partir do momento em que se soube da morte de Sindika, a fotografia de Isabel dos Santos, com a legenda "My Love [Meu amor]", foi invadida por milhares de comentários.