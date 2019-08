A partir desta terça feira, os utilizadores vão pode ver a informação que é recolhida sobre eles e partilhada com o Facebook por outros sites, como plataformas de compras, notícias ou streaming acedidas através das credenciais da rede social.O separador "Atividade Fora do Facebook", acessível através do menu de definições, foi introduzido hoje na Espanha, Irlanda e Coreia do Sul, uma forma, segundo a empresa, de testar a funcionalidade em mercados de línguas distintas.Como explica Stephanie Max, gestora de produto da companhia, se um site de venda de calçado utilizar ferramentas publicitárias do Facebook, como o Pixel, poderá partilhar com a plataforma quais os modelos pesquisados ou comprados pelo utilizador, uma forma de direccionar mais eficazmente a publicidade online aos consumidores. O Pixel é uma das ferramentas que permite personalizar a publicidade e as ofertas vistas por cada utilizador.A novidade pode ser vista como uma reação da empresa ao escândalo da Cambridge Analytica, que revelou que estavam a ser recolhidos dados pessoais para propósitos políticos ocultos e levou Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, a admitir a possibilidade de os utilizadores poderem ver a informação sobre eles recolhida.A polémica levou a que a União Europeia passasse leis que responsabilizam os sites pela informação que enviam ao Facebook, e obrigam-nos a pedir aprovação prévia do utilizador para o uso de dados desta forma.Com o assunto ainda envolto em desinformação, os objetivos desta nova ferramenta passam por esclarecer os utilizadores e dar-lhes mais controlo, com uma opção que impede que o Facebook saiba quais os outros sites visitados, o que, na prática, conduz a publicidade menos personalizada.Nesse caso, explica Stephanie Max, a equipa da rede social saberá "que alguém anda a comprar botas novas", mas não "quem é o utilizador. Ainda não há previsão, para já, de quando a funcionalidade estará disponível em território nacional e a nível global.