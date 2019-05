um livro que nos desafia a olhar para o mundo com outros olhos."

De facto, quase um ano e meio depois de ter sido lançado em Portugal (janeiro de 2018), basta ir hoje a uma livraria para ver que a "A arte subtil de saber dizer que se f*da" se mantém nos tops. Um feito ainda mais notável para um autor que não dá muitas entrevistas - não está prevista nenhuma para Portugal a propósito do novo livro.

Podemos vê-lo aqui, parcialmente em português, uma vez que viveu no Brasil e casou-se com uma brasileira "A arte subtil de saber dizer que se f*da" parece também ter inaugurado uma moda de livros com a f word no título."Está tudo f*odido" mantém a tónica:"Vivemos numa época estranha. Apesar de termos mais liberdade, saúde e riqueza do que em qualquer outra época da história, tudo à nossa volta parece terrivelmente f*dido: aquecimento global, queda de governos, economias em colapso e todos permanentemente ofendidos nas redes sociais. Temos acesso a tecnologia, a educação e a formas de comunicar que os nossos antepassados nem sequer imaginavam, mas ainda assim sentimos uma esmagadora desesperança. Afinal, o que é que se passa connosco?"O livro está à venda a partir de amanhã, 31 de maio (€16,60, 288 págs.). Pode ler de seguida um excerto em primeira mão.A VERDADE DESCONFORTÁVELNum pequeno talhão de terra na monótona zona rural do centro da Europa, entre os armazéns de um antigo aquartelamento, nascerá um elo de maldade geograficamente concentrado, o mais denso e mais negro que o mundo já viu. Ao longo de quatro anos, mais de 1,3 milhões de pessoas serão aqui sistematicamente classificadas, escravizadas, torturadas e assassinadas, tudo isto numa área apenas ligeiramente maior que a do Central Park de Manhattan. E ninguém fará nada para o impedir.Exceto um homem.Este é o material dos contos de fadas e da banda desenhada: um herói marcha diretamente para as ferozes mandíbulas do inferno, disposto a enfrentar uma brutal manifestação de maldade. As probabilidades são zero. A lógica é para rir. Contudo, o nosso herói fantástico jamais hesita, jamais vacila. Ergue-se e trucida o dragão, esmaga os demónios invasores, salva o planeta e talvez uma princesa ou duas.E, por um breve período de tempo, há esperança.Mas esta não é uma história de esperança. Esta é a história de como tudo estava completo e profundamente fodido. Fodido em proporções e em escalas que hoje, com o conforto do nosso Wi-Fi gratuito e cobertores Snuggie de tamanho gigante, mal conseguimos imaginar.Witold Pilecki já era um herói de guerra antes de decidir introduzir-se em Auschwitz. Durante a juventude, Pilecki fora um oficial condecorado na guerra entre a Polónia e a União Soviética em 1918. Tinha dado um pontapé nos tomates aos comunistas antes de a maior parte das pessoas ter sequer percebido o que era um traste comunista. Depois da guerra, Pilecki mudou-se para uma zona rural na Polónia, casou com uma professora primária e teve dois filhos. Gostava de andar a cavalo, de usar chapéus elegantes e de fumar charutos. A vida era simples e boa.E então aconteceu aquela cena toda do Hitler e, antes de a Polónia ter tempo de calçar as botas, os nazis já tinham atacado metade do país. A Polónia perdeu todo o seu território em pouco mais de um mês. Não foi exatamente uma luta justa: enquanto os nazis invadiam por oeste, os soviéticos invadiam por leste. Era como estar entre a espada e a parede — exceto que a espada era um assassino em massa megalomaníaco, ávido de conquistar o mundo, e a parede era um genocídio feroz e sem sentido. Ainda não estou certo de qual era qual.Ao princípio, os soviéticos eram efetivamente bastante mais cruéis do que os nazis. É que eles já tinham feito aquela merda antes — «derruba um governo e escraviza a população à tua ideologia cruel». Os Nazis, de certa forma, ainda eram virgens imperialistas (o que, quando vemos fotografias do bigode de Hitler, não é difícil de imaginar). Naqueles primeiros meses da guerra, estima-se que os soviéticos tenham capturado mais de um milhão de cidadãos polacos e os tenham enviado para leste. Pense nisto um segundo. Um milhão de pessoas, numa questão de meses, partiram. Alguns não pararam até chegarem aos gulags na Sibéria; outros foram encontrados em inúmeras valas coletivas décadas mais tarde. A muitos, até hoje, não se sabe o que lhes aconteceu.Pilecki combateu nessas batalhas — tanto contra os alemães, como contra os soviéticos. Após a derrota, ele e alguns companheiros polacos fundaram um grupo de resistência clandestino em Varsóvia. Autointitulavam-se Exército Secreto Polaco.Na primavera de 1940, o Exército Secreto Polaco tomou conhecimento de que os alemães estavam a construir um complexo prisional de enormes dimensões no sul do país. Os alemães chamaram-lhe complexo Auschwitz. No verão de 1940, milhares de oficiais do exército e cidadãos polacos importantes tinham desaparecido da Polónia ocidental. Entre a resistência, receou-se que o mesmo encarceramento em massa que ocorrera no leste com os soviéticos estivesse agora a ser servido a oeste. Pilecki e a sua equipa suspeitaram de que Auschwitz, uma prisão do tamanho de uma pequena cidade, estava provavelmente envolvida nos desaparecimentos, e que talvez já albergasse milhares de antigos soldados polacos.Foi então que Pilecki se ofereceu para se introduzir em Auschwitz. Inicialmente, seria uma missão de resgate — ele deixar-se-ia ser preso e, uma vez lá, organizar-se-ia com outros soldados polacos, coordenaria um motim e fugiriam do campo prisional.Era uma missão tão suicida que valia mais ter pedido permissão ao comandante para beber um balde de lixívia. Os seus superiores acharam que ele era louco, e não se coibiram de lho dizer.Porém, à medida que as semanas passavam, o problema piorava: milhares de cidadãos da elite polaca continuavam a desaparecer, e Auschwitz ainda era um imenso ponto cego na rede dos serviços secretos aliados. Os aliados não faziam ideia do que estava ali a acontecer e tinham poucas probabilidades de descobrir. Por fim, os comandantes de Pilecki cederam. Uma noite, numa rusga de rotina em Varsóvia, Pilecki deixou-se ser preso pelos SS, por violação do recolher obrigatório. Pouco depois, estava a caminho de Auschwitz, o único homem, que se conheça, que se voluntariou para entrar num campo de concentração nazi.Aí chegado, verificou que a realidade era muito pior do que alguém suspeitara. Os prisioneiros eram regularmente atingidos a tiro nas filas de chamada por transgressões tão ínfimas como estarem inquietos ou não ficarem direitos. O trabalho manual era torturante e infindável. Os homens trabalhavam literalmente até à morte, muitas vezes realizando tarefas inúteis ou sem sentido. No primeiro mês que Pilecki passou ali, um terço dos homens do seu barracão morreu de exaustão, pneumonia, ou foi abatido a tiro. Apesar disso, em finais de 1940, Pilecki, o raio do super-herói de banda desenhada, tinha conseguido montar uma operação de espionagem.Oh, Pilecki — grande campeão, grande titã, voando sobre o abismo —, como conseguiste tu criar uma rede de serviços secretos introduzindo mensagens em cestos de lavandaria? Como conseguiste, qual MacGyver, fabricar o teu próprio transístor com peças soltas e baterias roubadas, e lograste transmitir ao Exército Secreto Polaco, em Varsóvia, planos para um ataque ao campo de concentração? Como criaste elos de contrabando para fazer entrar comida, medicamentos e roupa para os prisioneiros, salvando incontáveis vidas e oferecendo esperança ao deserto mais remoto do coração humano? Que fez este mundo para te merecer?Ao longo de dois anos, Pilecki construiu uma unidade completa de resistência dentro de Auschwitz. Havia uma cadeia de comando, com soldados e oficiais, uma rede logística e linhas de comunicação com o mundo exterior. E, durante quase dois anos, os guardas SS não descobriram nada. O objetivo último de Pilecki era fomentar uma revolta em grande escala dentro do campo. Com ajuda e coordenação do exterior, ele acreditava poder instigar uma fuga da prisão, dominar os poucos guardas SS e libertar dezenas de milhares de guerrilheiros polacos altamente treinados. Enviou os seus planos e relatórios para Varsóvia. Durante meses, aguardou. Durante meses, sobreviveu.Mas, então, chegaram os judeus. Primeiro, em autocarros. Depois, ensardinhados em carruagens de comboios. Não tardaram a chegar às dezenas de milhares, uma corrente ondulante de pessoas flutuando num oceano de morte e desespero. Despojados de todas as posses de família e da dignidade, faziam mecanicamente filas para os recentemente renovados barracões do «duche», onde eram gaseados e os seus corpos queimados.Os relatórios de Pilecki para o exterior tornaram-se frenéticos. Estavam a matar dezenas de milhares de pessoas por dia. Sobretudo judeus. O total de mortes podia ascender aos milhões. Ele apelou ao Exército Secreto Polaco para que libertasse imediatamente o campo. Disse-lhes que, se não pudessem libertar o campo, pelo menos o bombardeassem. Por amor de Deus, pelo menos destruam as câmaras de gás. Pelo menos.O Exército Secreto Polaco recebeu as suas mensagens, mas acharam que ele estava a exagerar. Mesmo nos seus maiores voos de imaginação, nada podia estar assim tão fodido. Nada.Pilecki foi a primeira pessoa de sempre a alertar o mundo para o Holocausto. As suas mensagens secretas foram transmitidas a vários grupos de resistência em todo o território polaco, depois ao governo polaco no exílio no Reino Unido, que passou os seus relatórios ao comando aliado em Londres. A informação acabou por chegar a Eisenhower e a Churchill.Também eles acharam que Pilecki tinha de estar a exagerar.Em 1943, Pilecki percebeu que os seus planos de um motim e de uma fuga da prisão nunca aconteceriam: o Exército Secreto Polaco não viria. O mais provável era que viessem os soviéticos, e isso seria pior. Pilecki concluiu que permanecer no campo era demasiado perigoso. Estava na hora de fugir.Ele fez com que parecesse fácil, claro. Primeiro, simulou uma doença e foi admitido no hospital do campo. Aí, mentiu aos médicos quanto ao grupo de trabalho a que devia regressar, dizendo que fazia o turno da noite na padaria, que ficava no extremo do campo, perto do rio. Quando os médicos lhe deram alta, dirigiu-se à padaria, onde "trabalhou" até às duas da manhã, quando a última fornada de pão acabou de ser cozida. A partir daí, foi só cortar o fio do telefone, abrir silenciosamente a porta das traseiras, vestir roupas civis roubadas sem que os guardas SS dessem por isso, correr para o rio a um quilómetro e meio de distância enquanto disparavam contra ele e depois encontrar, pelas estrelas, o caminho de volta para a civilização.Hoje em dia, a maior parte do nosso mundo parece estar fodido. Não fodido ao nível Holocausto nazi (nem de perto), mas, ainda assim, bastante fodido.Histórias como as de Pilecki inspiram-nos. Dão-nos esperança. Fazem-nos dizer: "Caraças, as coisas eram muito piores na altura, e aquele tipo transcendeu tudo. O que é que eu tenho feito?" — o que, nesta era de sofá e televisão, tempestades de tweets e pornografia ultrajante, é provavelmente o que devíamos estar a perguntar-nos. Quando fazemos zoom out e obtemos perspetiva, percebemos que, enquanto heróis como Pilecki salvam o mundo, nós queixamo-nos de que nos entrou poeira para os olhos e de que o ar condicionado está fraco.A história de Pilecki é a coisa mais heroica com que me deparei na minha vida. Porque o heroísmo não é só bravura, tomates ou manobras astutas. Isto são coisas comuns, e frequentemente usadas de maneiras nada heroicas. Não, ser heroico é a capacidade de conjurar esperança quando não existe nenhuma. Riscar um fósforo para iluminar o vazio. Mostrar a possibilidade de um mundo melhor — não um mundo melhor que queremos que exista, mas um mundo melhor que nem sabíamos que podia existir. Agarrar numa situação em que tudo parece estar absolutamente fodido e conseguir torná-la boa.A bravura é comum. A resiliência é comum. Mas o heroísmo tem uma componente filosófica. Existe um grandioso "Porquê?" que os heróis põem em cima da mesa — qualquer incrível causa ou crença que permanece inabalável, aconteça o que acontecer. E é por isto que, enquanto cultura, estamos hoje em dia tão desesperados por um herói: não necessariamente por as coisas estarem assim tão más, mas porque perdemos o «porquê?» claro que motivou gerações anteriores.Somos uma cultura que não está necessitada de paz nem prosperidade nem novos ornamentos para o capô do carro. Já temos isso tudo. Somos uma cultura que necessita de algo muito mais precário. Somos uma cultura e um povo necessitado de esperança.Após testemunhar anos de guerra, tortura, morte e genocídio, Pilecki nunca perdeu a esperança. Apesar de perder o seu país, a sua família, os amigos e praticamente toda a sua vida, ele nunca perdeu a esperança. Mesmo depois da guerra, apesar de sofrer o domínio soviético, nunca perdeu a esperança de uma Polónia livre e independente. Nunca perdeu a esperança de uma vida sossegada e feliz para os seus filhos. Nunca perdeu a esperança de ser capaz de salvar mais algumas vidas, de ajudar mais algumas pessoas.Depois da guerra, Pilecki voltou a Varsóvia e continuou a espiar, desta vez o Partido Comunista, que acabara de chegar ao poder. Mais uma vez, seria ele a primeira pessoa a notificar o Ocidente de um mal em curso, neste caso, que os soviéticos se tinham infiltrado no governo polaco e manipulado as eleições. Seria ele também o primeiro a documentar as atrocidades que os soviéticos tinham cometido no leste durante a guerra.Desta vez, contudo, foi descoberto. Foi avisado de que estava prestes a ser preso e teve uma oportunidade de fugir para Itália. Contudo, Pilecki recusou — preferia ficar e morrer polaco do que fugir e viver como algo que não reconhecia. Uma Polónia livre e independente, nessa altura, era a sua única fonte de esperança. Sem isso, ele não era nada.E, contudo, a sua esperança seria também a sua ruína. Os comunistas capturaram Pilecki em 1947 e não foram meigos com ele. Foi torturado durante quase um ano, tão dura e persistentemente que chegou a dizer à mulher que, em comparação, "Auschwitz era uma brincadeira".Mesmo assim, nunca cooperou com os interrogadores.Finalmente, percebendo que não lhe arrancariam informações, os comunistas decidiram transformá-lo num exemplo. Em 1948, fizeram um julgamento-espetáculo e acusaram Pilecki de tudo, desde falsificação de documentos e violação de recolher obrigatório até envolvimento em espionagem e traição. Um mês mais tarde, foi considerado culpado e sentenciado à morte. No último dia do julgamento, Pilecki teve permissão para falar. Declarou que a sua lealdade fora sempre para com a Polónia e o seu povo, que nunca prejudicara ou traíra qualquer cidadão polaco e que não se arrependia de nada. Concluiu o seu depoimento dizendo, "Tentei viver a minha vida de maneira que, na hora da minha morte, sentisse alegria e não medo".E se esta não é coisa mais brutal que já ouviram, quero tomar um pouco do que vocês andam a tomar.