Comer, dormir e pensar. Eis a receita para os exames nacionais

Para estudar bem também é preciso aprender, e este é um processo que não se pode fazer só nas alturas de mais trabalho, como é a preparação para os exames, mas durante todo o ano. Aliás, cada teste é uma oportunidade para aprender a estudar melhor. E nada melhor que ter um método para tudo correr sobre rodas.



"Um método de estudo é formado por várias etapas que permitem trabalhar a matéria lecionada e retirar dela aprendizagens relevantes", explica Jorge Rio Cardoso à SÁBADO, acrescentando que há técnicas específicas para cada método. "Um exemplo de um método possível tem quatro passos: preparação e programação do estudo, elaboração de apontamentos ou resumos, auto-avaliação e aprofundamento do estudo."



Ainda assim há regras básicas que têm de ser interiorizadas e cumpridas. "Os jovens devem estudar todos os dias, programar as suas sessões de estudo, definir prioridades e objetivos e fazer pausas para descanso", continua o psicólogo. "Achamos que as crianças já nascem com a função multitasking, como é necessário atualmente, mas o estudo não pode ser assim", concorda José Morgado. "Por isso, é importante a organização, ter um plano de tarefas definidas." Manter as rotinas, até em época de exames



Para além da organização, os psicólogos afirmam que é crucial que os estudantes não tenham grandes alterações de rotina entre a altura de aulas e a época de preparação de exames. "Se passamos a estudar mais horas, a acordar mais cedo ou mais tarde o nosso corpo precisa de um tempo para se adaptar a essas mudanças, o que habitualmente é o total do período de preparação", justifica José Morgado.



É também por isso que Jorge Rio Cardoso defende que os jovens devem estudar todos os dias, porque para além de ser uma maneira de manter toda a matéria atualizada e fresca na cabeça, faz com que estudar mais na época de exames não seja um esforço tão grande. "Até nos inícios de período, setembro, janeiro ou maio, se deve manter um estudo ativo, nunca desligando completamente", garante. Descansar o suficiente entre sessões de estudo e entre exames.



"Entre cada sessão de estudo é bom fazer pausas para se movimentar, hidratar e respira fundo. Ou seja: descontrair", aponta o psicólogo Jorge Rio Cardoso. "No regresso é bom fazer um pequeno balanço, à volta de cinco minutos, da sessão anterior."



José Morgado afirma que "com descanso físico e mental as coisas ficam melhores, quebra-se a tensão" seja com as oito horas de sono diárias ou umas horas a jogar computador. Controlar as emoções (mas abraçar o nervosismo)



Para Jorge Rio Cardoso, "o autocontrolo das emoções é importante para o sucesso da vida e em particular no estudo." Porquê? "É crucial controlar as emoções para as tomadas de decisão sensatas ou pensar de forma clara." O psicólogo defende que os jovens devem promover a sua capacidade para ser emocionalmente aptos, ou seja, "conhecer e controlar os próprios sentimentos e saber reconhecer e lidar eficazmente com os sentimentos dos outros".



No entanto, e como alerta José Morgado, é normal que os estudantes estejam nervosos antes e durante as provas, uma vez que é uma situação de pressão que ativa alguns mecanismos naturais. "Os picos de adrenalina são normais nestas situações porque o corpo tem de estar alerta para enfrentar a prova. E todos nós, até adultos, ficamos nervosos em exames. Por isso é errado dizer aos miúdos para não estarem nervosos, ou para entrarem calmos na sala", diz o psicólogo. Dica extra para os pais: Menos pressão é igual a mais eficácia



E se os estudantes estão sobre pressão nesta fase que, em muitos dos casos, pode decidir o futuro, os pais poderão ser mais uma fonte de stress, algo que para os psicólogos é desnecessário. "Percebe-se que os pais queiram bons resultados, mas para isso deve-se incentivar e não pressionar, porque a pressão excessiva também é um inibidor do sucesso", resume José Morgado. "Não é saudável ter as expectativas muito altas porque nós, pais, podemos cobrar esforço mas nunca podemos cobrar resultados. Há demasiadas variáveis em jogo."