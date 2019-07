Nicola Coyle é uma antiga enfermeira de Mansfield, Nottinghamshire, em Inglaterra, que gere um abrigo para cães seniores ou doentes terminais - The Grey Muzzle Canine Hospice. O objetivo é dar aos animais bons dias ou anos finais.

A maioria dos cães do The Grey Muzzle Canine Hospice foi abandonada pelos donos por serem velhos ou por outros motivos. Acabaram por ser acolhidos por Coyle e o seu abrigo, que aceita dois cães de cada vez.

No dia a dia do abrigo, a antiga enfermeira leva os cães a comer gelado ou bifes num pub local. "Só os acolhemos se o veterinário disser que têm menos de seis meses para viver, por isso estamos focados em cuidados de fim de vida", explicou Nicola Coyle numa entrevista ao Metro. "Penso que o animal que mais viveu no abrigo durou um ano e o que viveu menos cerca de duas semanas", revelou.

Coyle organiza também festas de aniversários para os animais. "Não sabemos os seus aniversários, por isso tentamos garantir que todos recebem uma festa", explicita. "Se estiverem bem de saúde, levamo-los para a praia, onde comem peixe e batatas e ainda gelado."

A enfermeira gasta cerca de 500 euros em cada cão, a partir do seu dinheiro pessoal ou de doações que são feitas para o abrigo.

"Ficámos muito emocionalmente ligados com eles. É muito intenso em termos emocionais e temos de fazer o luto por eles. Temos de ter intervalos entre os cães que acolhemos", confessa Nicola Coyle.