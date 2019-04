Dificuldades técnicas na plataforma de streaming não aconteceram apenas em Portugal. Espanha e países nórdicos foram os que tiveram mais problemas.

A noite de estreia da temporada final d’A Guerra dos Tronos em Portugal ficou marcada por problemas técnicos na plataforma de streaming que detém os direitos da série, a HBO. Mas o serviço deu dores de cabeça também no estrangeiro.

De acordo com o site downdetector, houve mais de três mil pessoas a relatarem problemas na plataforma HBO Go a partir das 2h00 da manhã desta segunda-feira – a hora prevista para o lançamento do primeiro episódio d’A Guerra dos Tronos -, seja através da sua página na Internet, da aplicação para telemóvel ou de Smart TV.

O mapa onde se manifestaram as queixas mostra que a falha técnica aconteceu um pouco por todo o mundo, com a maior parte a acontecer em Espanha, Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. Subscritores das cidades norte-americanas de Washington, Nova Iorque e Chicago, países da América do Sul e países europeus também registaram problemas.

O mesmo aconteceu em Portugal. A HBO chegou a Portugal há poucos meses e tinha prevista a exibição do primeiro episódio da série em simultâneo com o canal SyFy. Mas quando o episódio já tinha terminado no canal de televisão SyFy ainda não era possível aceder ao capítulo através do serviço de streaming da HBO Portugal. O episódio de estreia ficou disponível a partir das 6h da manhã, pelo menos, e pelas 9h no serviço da Vodafone.

Nas redes sociais, a HBO Nordic – que presta serviço aos países nórdicos – informou os utilizadores dos problemas técnicos através de referências à série, com o primeiro episódio d’A Guerra dos Tronos a ser disponibilizado uma hora depois da transmissão nos EUA. A publicação é um tanto ou quanto semelhante à que foi emitida pela HBO Portugal.

"Infelizmente, estamos a enfrentar problemas técnicos imprevistos no momento em que somos invadidos pelo Night King e seu exército de mortos. Pedimos desculpas muitas vezes por todo o inconveniente. Agradecemos a sua paciência e lutamos para derrotar o inimigo o mais rápido possível", escreveu o serviço.

Também a HBO Espanha, um dos países mais afetados, lançou um pedido de desculpas aos subscritores no Twitter.

La Gran Guerra ha atacado fuerte. Esperamos que no vuelva a ocurrir. El servicio vuelve a funcionar con normalidad y nuestros maestres y caballeros siguen vigilando la incidencia. Ya podéis disfrutar de #JuegodeTronos. Valar Morghulis ?? pic.twitter.com/NCA4hDn8Nd — HBO España (@HBO_ES) 15 de abril de 2019

Em 2017, no início da temporada anterior d’A Guerra dos Tronos, a sétima da série inspirada pelos livros de G. R. R. Martin, a plataforma de streaming da HBO também já tinha tido falhas técnicas que foram duramente criticadas pelos subscritores.