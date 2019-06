Capa edição 789

A partir de julho, Beatriz Duarte será a nova funcionária da Morgan Stanley, em Londres. Desde o fim do verão do ano passado que a portuguesa de 24 anos, com mestrado defendido em janeiro em Finanças, sabe que o seu destino passará no futuro próximo por uma das maiores financeiras do mundo.Às vezes, "dou por mim a pensar com os meus botões: o que viram no meu currículo? Acabei a licenciatura com média de 17 e faço parte da Nova Fellowship for Excellence", que atribui bolsa aos melhores alunos. Tinha feito parte de um clube na faculdade, "mas além disso nunca tinha feito um estágio ou tido um emprego. Quando olho para o meu currículo pré-Morgan-Stanley, que era vazio, acho que a experiência diferenciadora foi ter sido au pair" da filha de 4 anos de uma família, em Itália.Segundo os recrutadores e empregadores entrevistados pela SÁBADO, a análise de Beatriz está correta: a experiência internacional pode ter sido o fator distintivo. Mas também a faculdade que frequentou, a decisão em tirar mestrado, ter feito parte de um clube de alunos e até o seu à-vontade, capacidade de comunicação.