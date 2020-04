Big Poppa, o cão em quarentena triste por não poder brincar com crianças

O isolamento social está a afetar todos - até os cães. Nos EUA, a fotografia de um pequeno bulldog inglês de três anos, sozinho numa varanda e triste por não poder brincar com os seus donos, tornou-se viral.

"Big Poppa tem estado tão triste hoje. Acho que ele sente falta de brincar com as crianças em casa. Ele só as vê a partir do pátio", escreveu Rashida Ellis, a dona nas redes sociais.





Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI