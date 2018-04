Estátua d'O Ardina estava em mau estado

O Ardina, da autoria do escultor Manuel Dias, estava na praça desde 1990 e é uma homenagem aos antigos vendedores de jornais. A figura segura um exemplar do Jornal de Notícias, um jornal histórico da cidade do Porto, e estava encostada a um marco de correio.



A estátua d'O Ardina da Praça da Liberdade, no Porto, caiu esta noite. A princípio foi avançada a teoria de que a estátua tinha caído na sequência de um acto de vandalismo. Mas segundo a PSP local a mesma terá caído por estar em mau estado de conservação.Ao início da manhã, quando foi noticiado que a estátua tinha caído a culpa foi atribuída a um grupo de jovens que alegadamente se tinha empoleirado na mesma. Mas em declarações ao Público, fonte do jornal garante que a estátua terá caído por estar em mau estado de conservação.A queda da estátua causou "ferimentos ligeiros" numa turista alemã, que saiu pelo próprio pé do local, diz ainda o jornal.