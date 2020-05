O livro editado pela Gradiva

Já escreveu sobre o Big Bang e sobre como se constroem naves espaciais, mas a história que mais gosta de contar é a de quando se apaixonou por Carl Sagan e ele por ela. O astrofísico, que se tornou uma celebridade, trabalhava com Ann num projeto da NASA. Estavam ambos comprometidos na altura, mas durante a pesquisa para os discos dourados – uma espécie de arca de Noé da Humanidade queseguiu dentro da sonda Voyager 1 [sonda espacial norte-americana lançada em 1977 para estudar Júpiter e Saturno e que seguiu para o espaço interestelar] – apaixonaram-se. O casal iniciou uma relação amorosa – casaram e tiveram dois filhos – e profissional. Em conjunto escreveramvários livros e criaram a série de televisão Cosmos: Uma Viagem Pessoal, baseada no livro de Carl Sagan, que ficou na história como a primeira obra de ciência a ultrapassar as 500 mil cópias, em 1980.Só se separaram quando Sagan morreu, em 1996. Ann continuou a missão de divulgação da ciência. Acaba de estrear a série, na National Geographic, Cosmos: Mundos Possíveis, com apresentaçãode Neil deGrasse Tyson, e de editar o livro com o mesmo nome, publicado em Portugal pela Gradiva.Claro que gostava de saber se podemos entrar em contacto com extraterrestres ou descobrir exatamente como começou o universo – são questões incríveis. Mas não tenho pressa. A pressa que tenho é de aprender a viver em harmonia com a natureza. Ou seja, gostaria que descobrissem como podemos mudar as pessoas para que passem a preservar o planeta. O que nos falta – enquanto humanos – para entendermos que a ciência tem as respostas e que ainda vamos a tempo desalvar o planeta? Acredito que o planeta não pode ser guiado por um modelo económico. Nenhum dosmodelos económicos existentes contém um respeito pelo futuro como a ciência. Enquanto o lucro é paramuito poucos e é maximizado em detrimento das necessidades do planeta, estamos condenados.