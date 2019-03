A decisão ocorre depois da emissão do documentário "Leaving Neverland" no passado domingo pela HBO. Emissoras de rádio na Nova Zelândia e Canadá deixaram de passar músicas do cantor.

No rescaldo do documentário Leaving Neverland, que se baseia nas acusações de duas alegadas vítimas de abusos sexuais contra Michael Jackson, estações de rádio estão a deixar de passar temas seus. O banimento abrange rádios da Nova Zelândia e Canadá.

No documentário em duas partes, exibido no passado domingo pela HBO, Wade Robson e James Safechuck acusam o cantor de abusar sexualmente deles durante vários anos quando eram crianças. As duas crianças na altura foram alegadamente molestadas a partir dos 7 e 10 anos de idade, num ciclo de abusos que se perpetuou.

A família do músico classificou o filme como um "ato de linchamento público" e anunciou que vai processar a HBO.

Na Nova Zelândia, várias estações de rádio mais conhecidas deixaram de passar as músicas de Jackson, como a MediaWorks. "Michael Jackson já não se encontra na lista de temas de numa estação de rádio da MediaWorks", escreveu o diretor Leon Wratt num comunicado. "Isto é um reflexo das nossas audiências e das suas preferências – é o nosso trabalho assegurar que as estações de rádio estão a passar as músicas que as pessoas querem ouvir", reforçou.





A rival direta da MediaWorks, a NZME, também terá deixado de incluir o trabalho do artista: "As listas de música da NZME mudam semanalmente e neste momento Michael Jackson não está incluído nelas", confirmou o diretor Dean Buchanan ao New Zealand Herald.

A Radio NZ afirmou que só irá passar músicas de Jackson como parte de uma peça noticiosa, por exemplo.

No Canadá, três emissoras de rádio de Montreal deixaram de transmitir a obra de Michael Jackson. Outras estão a monitorizar a situação.