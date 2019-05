Está um dia soalheiro ou um dia solarengo? Ou estão as duas coisas?

Em primeiro lugar, o dia está soalheiro (solarengo é algo relativo a um solar). Em segundo lugar, apesar de não parecer, os dias solarengos nunca existiram sequer, ainda que, como já aconteceu várias vezes, o uso corrente - ainda que errado - posso fazer lei mais tarde ou mais cedo. Ou seja, não tardará que seja "legal" dizer que um dia está solarengo.





Esta é uma das coisas que se aprendem em mais um livro sobre língua portuguesa a chegar ao mercado. Chama-se "Gramática para todos - o português na ponta da língua" (Guerra & Paz, 160 págs., €11) e vem assinada por Marco Neves, professor universitário, escritor e já autor de vários livros sobre língua portuguesa.



Marco Neves propõe-se mostrar "dúvidas e armadilhas", além de "erros ortográficos comuns". E ainda um pequeno guia para "escrever melhor."



Um dos exemplos é um clássico. Diz-se "pago" ou pagado"? "Aceite" ou "aceitado"? Depende do verbo auxiliar. Se for o "ter", usa-se "pagado" ou "aceitado". Por exemplo, "não tenho aceitado novas candidaturas", ou "eu tenho pagado tudo a tempo e horas". e o verbo auxiliar for ser ou estar, é diferente. Por exemplo, "a candidatura foi aceite".



O autor esclarece ainda dúvidas sobre vírgulas entre o sujeito e o predicado (um erro que continua vivaço), sobre a diferença entre "à" e "á" (que não é nenhum, porque um deles não existe), ou ainda sobre "bilião" ou "mil milhões" (um erro que já foi avistado este mês em várias notícias).



Na página 111, um curioso relato de batalha entre os defensores de "espoletar" e "despoletar", uma vez que quase toda a gente usa este segundo termo no sentido de "iniciar" ou "desencadear" quando ele sempre quis signficar o contrário. Mas, mais uma vez, o autor refere que podemos estar perante mais um caso de uso corrente que faz lei.